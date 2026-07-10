鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至19.59元，預估目標價為1275元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由18.89元上修至19.59元，其中最高估值21.22元，最低估值16.98元，預估目標價為1275元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|21.22(21.22)
|37.56
|57.32
|最低值
|16.98(16.98)
|23.87
|31.68
|平均值
|19.29(18.91)
|30.7
|45.28
|中位數
|19.59(18.89)
|31.28
|45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|196,764,540
|289,670,580
|388,444,840
|最低值
|166,009,000
|209,354,120
|245,127,440
|平均值
|178,564,430
|238,577,070
|303,390,080
|中位數
|180,281,000
|240,511,000
|303,666,790
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|23,634,229
|19,356,484
|17,468,846
|22,730,465
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|132,930,016
|121,667,329
|107,609,336
|121,086,925
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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