鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至24.44元，預估目標價為234元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由24.3元上修至24.44元，其中最高估值36.62元，最低估值16.31元，預估目標價為234元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|36.62(36.62)
|29.54
|29.84
|最低值
|16.31(16.31)
|15.09
|11.16
|平均值
|26.3(25.66)
|21.68
|20.5
|中位數
|24.44(24.3)
|22.56
|20.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|418,823,000
|448,501,000
|428,484,000
|最低值
|313,487,000
|332,613,500
|336,813,820
|平均值
|374,509,100
|375,144,800
|382,648,910
|中位數
|369,615,730
|360,170,000
|382,648,910
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|68,580,559
|139,453,293
|35,337,051
|334,200,661
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,068,627
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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