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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至15.4元，預估目標價為1300元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.02元上修至15.4元，其中最高估值20.48元，最低估值8.56元，預估目標價為1300元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值20.48(20.48)52.8886.18
最低值8.56(8.56)21.6642.03
平均值14.59(14.4)35.8564.06
中位數15.4(15.02)32.5362.87

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值73,477,320127,932,080178,550,540
最低值52,935,08071,766,67086,257,680
平均值58,831,40092,892,640131,686,500
中位數58,172,01086,275,090124,928,130

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,946,775203,7275,816,58919,415,584
營業收入
(單位：新台幣千元)		40,172,99032,283,33142,252,57864,646,836

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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