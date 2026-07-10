鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至15.4元，預估目標價為1300元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.02元上修至15.4元，其中最高估值20.48元，最低估值8.56元，預估目標價為1300元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|20.48(20.48)
|52.88
|86.18
|最低值
|8.56(8.56)
|21.66
|42.03
|平均值
|14.59(14.4)
|35.85
|64.06
|中位數
|15.4(15.02)
|32.53
|62.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73,477,320
|127,932,080
|178,550,540
|最低值
|52,935,080
|71,766,670
|86,257,680
|平均值
|58,831,400
|92,892,640
|131,686,500
|中位數
|58,172,010
|86,275,090
|124,928,130
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,946,775
|203,727
|5,816,589
|19,415,584
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,172,990
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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