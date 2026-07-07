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營收速報 - 長榮(2603)6月營收391.41億元年增率高達30.01％

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長榮(2603-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣391.41億元，年增率30.01%，月增率12.94%。

今年1-6月累計營收為1,916.68億元，累計年增率-2.44%。

最新價為188元，近5日股價上漲1.9%，相關航 運 業下跌-0.21%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-793 張
  • 外資買賣超：+2943 張
  • 投信買賣超：-1351 張
  • 自營商買賣超：-2385 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 391.41億 30% 13%
26/5 346.56億 31% 11%
26/4 313.59億 5% 14%
26/3 275.22億 -18% 1%
26/2 271.39億 -21% -15%
26/1 318.99億 -25% 4%

長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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