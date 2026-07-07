營收速報 - 長榮(2603)6月營收391.41億元年增率高達30.01％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,916.68億元，累計年增率-2.44%。
最新價為188元，近5日股價上漲1.9%，相關航 運 業下跌-0.21%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-793 張
- 外資買賣超：+2943 張
- 投信買賣超：-1351 張
- 自營商買賣超：-2385 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|391.41億
|30%
|13%
|26/5
|346.56億
|31%
|11%
|26/4
|313.59億
|5%
|14%
|26/3
|275.22億
|-18%
|1%
|26/2
|271.39億
|-21%
|-15%
|26/1
|318.99億
|-25%
|4%
長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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