鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-10 18:30

麗升能源 (8087-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 1997.6 萬元，月減 56.97%，年增 80.96%，第二季營收 2.09 億元，季減 24.46%，年增 484.96%，累計上半年營收 4.86 億元，年增 276.77%，創近 5 年同期次高。麗升表示，上半年案場推展順利，其中五福案廠於 6 月份順利完工掛表，在手工程量陸續入帳，帶動今年上半年營運大幅回升，下半年起隨著電廠陸續轉供，每月售電固定收入會逐步增加，預期下半年業績成長動能無虞。

麗升表示，隨著全球供應鏈淨零碳排、RE100 趨勢推進，以及國內半導體、高科技產業擴廠，國內綠電已成為重要的資源。麗升旗下全資子公司「香印永續能源」，自 112 年取得售電執照以來，憑藉集團案場開發實力，營業規模逐年成長，成為集團貢獻穩定現金流的重要核心子公司。

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根據台電最新統計資料顯示，目前國內綠電轉供前十名業者門檻約在 100MW 上下，香印永續在集團電廠陸續轉供挹注及外購綠電下，預計明年可順利跨越「百 MW」的重要里程碑，擠身國內售電業第一梯隊。

麗升進一步表示，外購電力市場目前競爭加劇，售電平台未來將逐步走向整併，競爭關鍵點將不僅是價格，而是誰能整合更多全台分散的發電資源以及更穩定的供電能力，進而成為支撐 AI 產業發展、企業能源轉型及淨零排碳目標的重要基礎。