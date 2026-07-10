慶豐富6月營收4.94億元 窗簾線上電商通路營收刷新單月歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-10 18:40

居家生活用品全方位供應商慶豐富 (9935-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收達 4.94 億元，月增 11.25%、年增 17.01%，創近 20 個月新高，主要受惠線上電商客戶加大促銷活動與行銷資源投入，帶動平台流量與備貨需求同步提升。

慶豐富董事長許閔琁(左)及總經理許竣然。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，慶豐富持續擴充線上窗簾銷售品項、優化產品組合，並完善免打孔窗簾等高需求產品線，推升 6 月線上電商通路營收刷新單月歷史新高，進一步放大整體營運動能。

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慶豐富 2026 年第二季營收達 13.5 億元，季增 11.89%、年增 14.39%，創近四年同期新高；累計 2026 年上半年營收達 25.6 億元，較去年同期成長 7.96%，也創近三年同期新高。

慶豐富指出，2026 年上半年，窗簾事業旗下線上電商通路與專業市場客戶合計營收已正式超越大型實體零售通路，不僅反映北美終端通路結構改變趨勢，也顯示集團近年深化全渠道通路客戶拓展策略之良好成效。

慶豐富指出，儘管美國高利率與通膨環境仍對部分居家消費支出帶來影響，但窗簾市場整體需求仍具一定支撐，主要呈現消費動能在不同價格區間與銷售通路間重新分布的現象，其中，電商滲透率持續提升，專業安裝市場亦維持穩健成長。