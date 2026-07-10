裕慶-KY打造多元業務開展中 Q2營收11.03億元改寫同期次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-10 18:43

裕慶 - KY(6957-TW) 打造多元化業務正開展中，並在今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年第二季營收 11.03 億元，季增 9.35%，年增 37.02%，改寫歷史同期次高。

裕慶-KY董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕慶 - KY 在 2026 年 6 月營收爲 4.22 億元，月增 35.17%，年增 33.53%，2026 年第二季營收 11.03 億元，季增 9.35%，年增 37.02%，2026 年 1-6 月營收 21.11 億元，年增 32.13%。

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裕慶 - KY 第二季營收創同期次高，主要受惠 Home Depot、Target 及 Lowe’s 等大型零售通路展示架訂單出貨動能提升，加上 Lowe’s 智能灑水系統展示架安裝服務亦於第二季密集認列，進一步墊高第二季整體商用展示架 ODM/OEM 業務營收年增 49.44％，佔整體營收比重較去年同期的 76.62％攀升至 84.54％水準，為推升單季營運表現的重要動能。

裕慶 - KY 進一步表示，為擴大商用展示架業務競爭力與業務動能，今年積極打造多元成長布局，包括深化「設計 + 製造 + 安裝服務」整合模式綜效。

裕慶 - KY 在 2026 年第二季商用展示架安裝服務收入占其業務比重達 17.75%；其次，第二季也正式啟動家用門鎖事業群，未來隨著產品線逐步完善、客戶導入進度推進及訂單規模放大，家用門鎖事業有機會成為集團拓展零售通路產品組合之新動能；同時，裕慶 - KY 亦積極推進智能數位展示架新品開發，並已取得良好進展，可望加速開啟智慧零售相關新產品線的成長空間。

展望 2026 年下半年，裕慶 - KY 持審慎樂觀看法。隨著商用展示架業務新客戶拓展進度推進、多項新專案陸續進入量產出貨階段，以目前掌握客戶訂單需求來看，下半年商用展示架業務動能可望明顯放大，另一方面，裕慶 - KY 也將於今年下半年發展板金加工事業群，延伸既有金屬加工能力與製程優勢，擴大產品應用範圍與接單來源，並與現有商用展示架、家用門鎖等核心業務形成營運綜效，有助於為集團未來營運增添更多元且具發展潛力的成長動能。