鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-04 18:01

遠傳 (4904-TW) 攜手台灣雲端物聯網產業協會 (CIAT) 於「CIAT Computex 2026」系列活動中，遠傳分享在企業 AIoT 與智慧應用領域的多接入整合網路架構實務經驗，聚焦 5G 專網、Wi-Fi 及 Wi-Fi HaLow 等多元無線技術的協同應用，助力企業加速 AI 轉型。

遠傳企業客戶執行副總、同時也是雲協 Beyond 5G SIG 總召集人曾詩淵表示，因應不同場域對連線效能、覆蓋範圍、系統韌性與管理彈性的多元需求，透過異質通訊技術的整合與協同部署，可以打造更完整的智慧連網環境，進一步協助企業加速各類 AI 應用落地。

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遠傳透過 5G 與企業專網技術，已在製造、能源、交通等產業場域中展現關鍵價值，不僅能確保穩定連線與即時資料處理需求，更具備在地資料運算、服務品質 (QoS) 保障、MEC 邊緣運算，以及網路與設備維運管理能力，成為企業推動智慧應用的重要基礎。