〈熱門股〉遠傳放大三策略奏效迎起飛年 站穩百元後衝111元新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-13 10:28

遠傳 (4904-TW) 今年持續推進放大綜效、服務以及 AI，三大策略效益逐步顯現，今年有望迎來起飛年，近日也持續獲外資敲進，激勵遠傳本周漲逾 7%，除站穩百元關卡，周五 (12 日) 更衝上 111 元，股價寫歷史新高紀錄。

遠傳放大三策略奏效迎起飛年 站穩百元後衝111元新高。(鉅亨網資料照)

遠傳本周漲 7.39%，週五衝上 111 元，股價再刷新高，終場收 109 元，自 6 月 3 日首度突破百元後，持續站穩百元關卡以及所有均線。外資近日也持續敲進遠傳，本周連續 5 個交易日買超，外資本周買超 8100 張，三大法人本周則合計買超 6450 張。

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針對近期股價表現亮眼，總經理井琪認為，主要是投資人看到遠傳致力提供差異化服務，並看好其前瞻性的布局與未來潛力。

井琪以資費為例，指出去年針對 50 歲以上的族群推出「優雅樂活方案」，今年則鎖定年輕族群推出「青春同行方案」，希望打破大眾對於一般電信業的資費框架，也就是常聽到的「幾 99」，他認為「幾 99 方案」不叫產品，而是價目表。

井琪提到，除了在電信資費上針對不同客群提供服務，也進一步放大其他服務，可望提高靈活性與可塑性，並可提供更多不同的整合性服務。整體而言，相較於行動服務，遠傳在數位服務業務的動能及成長性最高。