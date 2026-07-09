鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.24元上修至8.35元，其中最高估值9.5元，最低估值7.8元，預估目標價為108元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|9.5(9.5)
|9.94
|9.27
|最低值
|7.8(7.8)
|7.57
|8.02
|平均值
|8.4(8.34)
|8.61
|8.6
|中位數
|8.35(8.24)
|8.37
|8.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|489,926,000
|470,176,000
|438,962,490
|最低值
|340,640,000
|355,963,000
|438,962,490
|平均值
|406,306,510
|408,560,210
|438,962,490
|中位數
|402,304,570
|404,050,920
|438,962,490
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|107,141,920
|110,269,745
|50,928,865
|37,359,360
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|350,404,915
|357,716,917
|304,172,639
|341,433,658
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇