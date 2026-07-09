鉅亨網編譯許家華 2026-07-10 05:46

國際油價周四 (10 日) 收盤下跌約 2%，市場雖持續關注美國與伊朗衝突導致荷姆茲海峽恢復全面通航延後，以及全球原油供應面臨壓力，但投資人更擔心全球通膨升溫與經濟成長放緩恐削弱能源需求，拖累油價回落。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油 9 月期貨下跌 1.72 美元，跌幅 2.2%，收每桶 76.30 美元；美國西德州中級原油(WTI)8 月期貨下跌 1.44 美元，跌幅 2%，收每桶 72.08 美元。

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此前一天，Brent 原油收在 6 月 19 日以來最高水準，WTI 則創下 6 月 22 日以來新高。

中東局勢持續緊張。美軍先前空襲伊朗南部沿海及東部省份後，伊朗武裝部隊周四對美軍位於波斯灣國家的軍事設施發動攻擊，使雙方維持約三周的停火協議再度承受壓力。

同一天，伊朗為在 2 月 28 日戰爭首日身亡的最高領袖哈米尼舉行安葬儀式，葬於馬什哈德聖陵，為歷時一周的大規模送葬與集會畫下句點。此外，包括擁有伊朗核電廠的布什爾在內，多地也傳出爆炸聲響。

麥格理集團表示，美伊新一輪緊張情勢預料持續時間有限，原因在於雙方都受到經濟與政治現實因素制約，不太可能讓衝突無限制升高。

卡達呼籲停止攻擊商業航運並重返外交談判；土耳其與阿曼外交部長也分別與伊朗外長阿拉格奇通話，強調應避免軍事衝突進一步升級。

瑞穗證券分析指出，在連續兩天軍事行動後，伊朗似乎已開始透過外交管道尋求降低敵對行動，甚至可能重新回到談判桌。

伊朗革命衛隊海軍則表示，美國軍事介入以及重新引導航運經過荷姆茲海峽，正干擾這條全球重要能源航道逐步恢復正常運作。

荷姆茲海峽戰前承擔約全球 20% 的原油供應運輸，是國際能源市場最重要的戰略航道之一。

高盛集團最新報告指出，荷姆茲海峽重新開放後的前 10 天，由於大量受困油輪急於離開波斯灣，原油運輸量一度恢復至戰前逾 80% 的水準；但近期油輪再遭攻擊後，目前運輸量已回落至正常水準約 70% 出頭。

另一方面，美國最新經濟數據顯示，截至上周初領失業救濟金人數下降，支持勞動市場仍維持「招聘緩慢、裁員也緩慢」的看法。

美國聯準會 (Fed)6 月 16 日至 17 日會議紀錄顯示，決策官員上月對通膨的擔憂進一步升高，並普遍預期近期勞動市場仍將保持穩定，失業率大致維持目前水準。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯則表示，儘管中東局勢緊張，但他不預期今年剩餘時間能源價格會持續大幅上升，至於本月底利率會議將如何投票，他並未透露立場。

市場普遍認為，若 Fed 為抑制通膨而維持高利率甚至進一步升息，將壓抑經濟成長並降低原油需求。

中國方面，作為全球第二大經濟體，6 月生產者物價指數 (PPI) 年增幅升至四年高點，顯示上游成本壓力持續增加，但疲弱的內需限制企業調漲售價能力，也進一步壓縮製造業獲利空間。

歐洲方面，烏克蘭軍方表示，無人機夜間再度攻擊亞速海約 12 艘俄羅斯油輪，持續透過打擊燃料補給與物流運輸，削弱俄軍並進一步孤立俄軍控制下的克里米亞。

俄羅斯日前宣布禁止柴油出口後，引發市場對供應短缺的憂慮，美國柴油期貨周三創下近四年來最大單日漲幅。在中東原油運輸仍充滿不確定性的情況下，市場對成品油供應風險更加敏感。

俄羅斯則表示，美國認為深入打擊俄國本土有助結束已持續四年多的俄烏戰爭是錯誤判斷，相關行動反而可能延長衝突。