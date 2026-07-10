鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-10 08:10

人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 週四 (9 日) 宣布，任命前聯準會 (Federal Reserve) 主席、2022 年諾貝爾經濟學獎得主柏南奇 (Ben Bernanke) 加入公司「長期利益信託」(Long-Term Benefit Trust)，協助評估 AI 對全球經濟、勞動市場及社會帶來的長期影響，也進一步強化公司治理架構，為未來 IPO 布局增添公信力。

Anthropic 表示，長期利益信託是公司的獨立治理機制，負責向公司提供建議，並擁有任命董事會多數席位及罷免其所任命董事的權力，以確保公司在追求商業成長的同時，仍能兼顧公共利益與 AI 安全發展。

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與一般董事或顧問不同，信託成員不持有 Anthropic 任何股權，僅依履職時間領取報酬，由現有受託人與公司共同遴選新成員，角色定位獨立於商業利益之外。

柏南奇在聲明中表示：「人工智慧的潛力是巨大的，其可能帶來的影響同樣深遠，而最終將朝向何種方向發展，在一定程度上取決於我們今天建立的制度與治理架構。」

Anthropic 共同創辦人兼總裁 Daniela Amodei 表示，柏南奇在貨幣政策、金融危機管理及總體經濟領域的深厚經驗，將有助公司更深入理解先進 AI 對全球經濟與勞動市場帶來的影響，提升公司預測與因應相關挑戰的能力。

柏南奇於 2006 年至 2014 年擔任聯準會主席，接替已故前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan)。任內歷經 2008 年全球金融危機，主導聯準會推動接近零利率與量化寬鬆 (QE) 政策，卸任後曾任職布魯金斯學會 (Brookings Institution)、Citadel 及 Pimco 等機構，並於 2022 年因大蕭條研究獲頒諾貝爾經濟學獎。

Anthropic 成立於 2021 年，由一群離開 OpenAI 的研究人員創立，目前估值已達 965 億美元，市場預期最快可能於今年啟動首次公開募股 (IPO)。

近年來，Anthropic 旗下 Claude 系列模型在程式設計及代理式 AI(Agentic AI) 等專業應用持續提升，也成為推升公司估值的重要動能。不過，隨著 AI 能力快速進展，公司治理與風險控管也愈發受到市場關注。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 曾警告，先進 AI 可能在未來幾年取代多達一半的白領工作，使 AI 對就業市場與經濟結構的影響成為全球政策制定者高度關注的議題。

另一方面，Anthropic 近期也面臨外部監管與政治壓力。公司上月因與川普政府就產品網路安全議題發生爭議，一度下架 Mythos 及 Fable 模型，並與美國國防部 (DoD) 就 AI 模型使用權限陷入法律糾紛。

市場分析認為，在加速 AI 商業化、籌備 IPO 及面對監管挑戰之際，延攬具備全球金融危機應對與總體經濟專長的柏南奇加入治理機構，不僅有助於評估 AI 對經濟的長期影響，也向投資人釋出 Anthropic 強化公司治理及落實公共使命的訊號。