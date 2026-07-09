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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為56.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元下修至1.6元，其中最高估值1.89元，最低估值1.38元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.89(1.89)2.42.652.72
最低值1.38(1.38)1.691.962.33
平均值1.61(1.62)1.982.262.51
中位數1.6(1.63)1.962.252.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.62億37.82億41.13億44.05億
最低值31.71億34.22億35.92億40.82億
平均值33.18億36.27億39.01億42.13億
中位數33.28億36.40億39.28億41.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.02-0.880.790.450.25
營業收入3.14億6.54億13.18億13.56億25.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCELH

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