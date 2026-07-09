鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為56.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元下修至1.6元，其中最高估值1.89元，最低估值1.38元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.89(1.89)
|2.4
|2.65
|2.72
|最低值
|1.38(1.38)
|1.69
|1.96
|2.33
|平均值
|1.61(1.62)
|1.98
|2.26
|2.51
|中位數
|1.6(1.63)
|1.96
|2.25
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.62億
|37.82億
|41.13億
|44.05億
|最低值
|31.71億
|34.22億
|35.92億
|40.82億
|平均值
|33.18億
|36.27億
|39.01億
|42.13億
|中位數
|33.28億
|36.40億
|39.28億
|41.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|0.25
|營業收入
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
|25.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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