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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.63元，其中最高估值1.93元，最低估值1.38元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.5
|2.95
|2.37
|最低值
|1.38(1.38)
|1.73
|1.96
|2.33
|平均值
|1.63(1.63)
|2.04
|2.28
|2.35
|中位數
|1.63(1.6)
|2.04
|2.18
|2.36
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.84億
|38.51億
|42.54億
|44.02億
|最低值
|32.12億
|34.14億
|35.83億
|40.82億
|平均值
|33.49億
|36.76億
|39.42億
|42.09億
|中位數
|33.65億
|37.05億
|39.44億
|41.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|0.25
|營業收入
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
|25.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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