鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.56元，其中最高估值2.11元，最低估值1.35元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.11(2.11)
|2.66
|3.11
|2.45
|最低值
|1.35(1.35)
|1.71
|2.05
|2.36
|平均值
|1.61(1.61)
|2.02
|2.33
|2.41
|中位數
|1.56(1.6)
|1.99
|2.28
|2.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.18億
|39.70億
|43.65億
|44.02億
|最低值
|32.10億
|34.74億
|36.75億
|40.90億
|平均值
|33.82億
|37.17億
|40.44億
|42.46億
|中位數
|33.69億
|37.02億
|40.32億
|42.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|0.25
|營業收入
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
|25.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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