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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.56元，其中最高估值2.11元，最低估值1.35元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.11(2.11)2.663.112.45
最低值1.35(1.35)1.712.052.36
平均值1.61(1.61)2.022.332.41
中位數1.56(1.6)1.992.282.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.18億39.70億43.65億44.02億
最低值32.10億34.74億36.75億40.90億
平均值33.82億37.17億40.44億42.46億
中位數33.69億37.02億40.32億42.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.02-0.880.790.450.25
營業收入3.14億6.54億13.18億13.56億25.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCELH

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