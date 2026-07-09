鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至183.14元，預估目標價為7480元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對川湖(2059-TW)做出2026年EPS預估：中位數由180.06元上修至183.14元，其中最高估值236.01元，最低估值167.77元，預估目標價為7480元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|236.01(208.92)
|348.33
|468.47
|最低值
|167.77(150)
|193.77
|225.12
|平均值
|189.54(181.44)
|238.25
|295.64
|中位數
|183.14(180.06)
|226.48
|244.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39,532,480
|58,993,090
|77,120,030
|最低值
|25,246,000
|30,736,000
|37,358,370
|平均值
|32,112,090
|42,479,670
|54,058,650
|中位數
|30,088,810
|37,775,780
|43,252,590
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,837,067
|6,155,584
|2,704,319
|4,056,145
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,500,695
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】今天是跌假的嗎？！散戶還在逃，【5351鈺創】狂飆+80%！破解台股5大選股密碼！
- 〈台股盤後〉科技股跳水豬羊變色 跌1077點摜破月線收45479點
- 台股盤中急殺逾千點 千金股6檔跌停淪重災區 穎崴跌停國巨掉榜
- 盤中速報 - 川湖(2059)急跌-3.27%報8345.0元，成交699張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇