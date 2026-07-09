鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至38.28元，預估目標價為1700元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2026年EPS預估：中位數由37.83元上修至38.28元，其中最高估值47.19元，最低估值35.31元，預估目標價為1700元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|47.19(47.19)
|82.32
|122.36
|最低值
|35.31(30)
|52.2
|62.5
|平均值
|39.49(38.05)
|64.64
|91.75
|中位數
|38.28(37.83)
|61.02
|90.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|108,823,210
|184,735,510
|253,129,200
|最低值
|90,870,000
|121,150,000
|159,813,000
|平均值
|99,059,300
|143,256,970
|195,032,310
|中位數
|98,298,590
|136,859,540
|192,447,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,606,531
|5,615,607
|3,528,592
|4,567,875
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,003,758
|38,951,890
|30,043,950
|32,785,064
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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