鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-09 20:01

台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 656.03 億元，月增 11.3%、年增 55.4%；台達電第二季營收 1,832.57 億元，季增 15%、年增 47.7%，上半年營收 3,426.09 億元，年增 41%。

台達電6月營收656億元締單月新猷 Q2、上半年同創高。(鉅亨網資料照)

台達電 6 月、第二季及上半年營收均創歷史新高，主要仍受惠於 AI 電源、散熱等出貨帶動，以 6 月四大業務範疇營收比重來看，電源及零組件 50%、交通 5%、自動化 8%、基礎設施 37%。

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台達電董事長鄭平先前就預告，今年營運持續成長沒有太大的問題，且 AI 資料中心建置多依資本支出計畫推進，因此預期今年除了首季外，營運較不會有明顯的季節性波動。