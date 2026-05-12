無塵室暨機電工程大廠聖暉 *( 5536-TW ) 今 (12) 日公布第一季財報，受惠專案工程管理優化、供應鏈整合效益顯現，營運三率三升，稅後淨利達 15.8 億元，年增 146%，每股稅後盈餘 (EPS) 達 12.76 元，創下歷史單季新高。公司表示，目前在手訂單規模已正式突破 500 億元水準。

‌



展望後市，聖暉 * 看好，AI 資本支出全面上修，帶動相關供應鏈業者積極啟動新一輪擴張循環，截至今年第一季整體在手訂單規模已正式突破 500 億元水準，為未來的營運奠定良好成長前景，第二季也持正向樂觀看法。

聖暉 * 將持續發揮「集團聯合艦隊」模式，提供客戶更完整的一站式高科技廠務工程解決方案，有助提升單一專案附加價值與大型統包工程承攬能力。目前集團營運版圖已跨足台灣、中國、東南亞、日本、印度、美國及德國等 11 個地區，具備跨區域專案管理與在地化服務能力，有助於掌握 AI 基礎設施擴張、半導體供應鏈重組及高科技產業多區域建廠所帶來的長期成長契機。