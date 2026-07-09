鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-09 18:22

台北股市今 (9) 日盤中雖有記憶體及被動元件類股撑盤，早盤一度攻克 46000 點但仍不敵權王台積電 (2330-TW) 的重挫 2.03%，大盤終場收盤下跌 379.8 點，收在 45354.61 點，市場成交值再萎縮爲 9443.41 億元。三大法人合計賣超 393.93 億元。

‌



台股集中市場 7 月 9 日外資賣超 471.32 億元，連續第 6 投信買超 154.10 億元，自營商賣超 76.71 億元。在期貨市場部分，外資今天交易口數淨額爲多單 468 口，未平倉交易口數淨額爲 80730 口。

台股集中市場今天外資買超超張數較多的個股爲，友達、長榮航、台灣大、南亞科、宏碁、玉山金、仁寶、南茂、盛群、晶豪科。賣超張數較多的個股爲中石化、台泥、台化、台塑、華航、聯電、力積電、新纖、臺企銀、台積電。

台股集中市場今天投信買超張數較多的個股爲，台新新光金、南亞、中信金、遠東新、日月光投控、南亞科、英業達、國巨 *、南電、聯電。賣超張數較多的個股爲，宏碁、金像電、長榮航、緯創、群益證、力積電、漢唐、可寧衛 *、帆宣、富世達。

台股集中市場今天自營商買超張數較多的個股爲，友達、群創、華邦電、南亞、南亞科、仁寶、中信金、光鼎、華南金、宏碁；賣超張數較多的個股爲，華電、遠東新、聯電、聯強、華航、中石化、台灣大、遠傳、長榮航、彩晶。