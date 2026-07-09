營收速報 - 富旺(6219)6月營收4,598萬元年增率高達20426.34％
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富旺(6219-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4,598萬元，年增率20426.34%，月增率179.02%。
今年1-6月累計營收為12.75億元，累計年增率18600.75%。
最新價為12.85元，近5日股價下跌-0.39%，相關建材營造股價指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+200 張
- 外資買賣超：+200 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4,598萬
|20426%
|179%
|26/5
|1,648萬
|7034%
|-74%
|26/4
|6,350萬
|21424%
|-77%
|26/3
|2.76億
|38302%
|8%
|26/2
|2.55億
|22486%
|-59%
|26/1
|6.17億
|10808%
|-77%
富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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