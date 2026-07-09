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營收速報 - 富旺(6219)6月營收4,598萬元年增率高達20426.34％

鉅亨網新聞中心

富旺(6219-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4,598萬元，年增率20426.34%，月增率179.02%。

今年1-6月累計營收為12.75億元，累計年增率18600.75%。

最新價為12.85元，近5日股價下跌-0.39%，相關建材營造股價指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+200 張
  • 外資買賣超：+200 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4,598萬 20426% 179%
26/5 1,648萬 7034% -74%
26/4 6,350萬 21424% -77%
26/3 2.76億 38302% 8%
26/2 2.55億 22486% -59%
26/1 6.17億 10808% -77%

富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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