營收速報 - 微端(3285)6月營收1.22億元年增率高達137.15％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為5.59億元，累計年增率82.39%。
最新價為40.1元，近5日股價下跌-20.24%，相關其他電子類指數下跌-4.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.22億
|137%
|-14%
|26/5
|1.41億
|217%
|94%
|26/4
|7,308萬
|2%
|9%
|26/3
|6,683萬
|28%
|-10%
|26/2
|7,453萬
|172%
|-7%
|26/1
|8,051萬
|37%
|-11%
微端(3285-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為數位影音多媒體產品。液晶顯示器模組。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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