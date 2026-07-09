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營收速報 - 微端(3285)6月營收1.22億元年增率高達137.15％

鉅亨網新聞中心

微端(3285-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.22億元，年增率137.15%，月增率-13.66%。

今年1-6月累計營收為5.59億元，累計年增率82.39%。

最新價為40.1元，近5日股價下跌-20.24%，相關其他電子類指數下跌-4.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.22億 137% -14%
26/5 1.41億 217% 94%
26/4 7,308萬 2% 9%
26/3 6,683萬 28% -10%
26/2 7,453萬 172% -7%
26/1 8,051萬 37% -11%

微端(3285-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為數位影音多媒體產品。液晶顯示器模組。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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