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營收速報 - 兆赫(2485)6月營收2.75億元年增率高達80.93％

鉅亨網新聞中心

兆赫(2485-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.75億元，年增率80.93%，月增率8.5%。

今年1-6月累計營收為19.55億元，累計年增率82.02%。

最新價為49.9元，近5日股價下跌-4.38%，相關通信網路下跌-5.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2131 張
  • 外資買賣超：+2325 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：-187 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.75億 81% 9%
26/5 2.53億 11% -34%
26/4 3.81億 38% -8%
26/3 4.13億 200% 64%
26/2 2.52億 85% -34%
26/1 3.80億 163% 16%

兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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