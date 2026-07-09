營收速報 - 兆赫(2485)6月營收2.75億元年增率高達80.93％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為19.55億元，累計年增率82.02%。
最新價為49.9元，近5日股價下跌-4.38%，相關通信網路下跌-5.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2131 張
- 外資買賣超：+2325 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-187 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.75億
|81%
|9%
|26/5
|2.53億
|11%
|-34%
|26/4
|3.81億
|38%
|-8%
|26/3
|4.13億
|200%
|64%
|26/2
|2.52億
|85%
|-34%
|26/1
|3.80億
|163%
|16%
兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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