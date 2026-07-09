鉅亨速報

營收速報 - 遠雄(5522)6月營收19.92億元年增率高達2513.5％

鉅亨網新聞中心

遠雄(5522-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣19.92億元，年增率2513.5%，月增率208.1%。

今年1-6月累計營收為85.31億元，累計年增率792.74%。

最新價為64.7元，近5日股價下跌-0.93%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+584 張
  • 外資買賣超：+247 張
  • 投信買賣超：+347 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 19.92億 2514% 208%
26/5 6.47億 192% 182%
26/4 2.29億 743% -53%
26/3 4.90億 17% 76%
26/2 2.79億 1220% -94%
26/1 48.94億 2495% 30%

遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收遠雄

相關行情

台股首頁我要存股
遠雄64.7+1.09%
美元/台幣32.178+0.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty