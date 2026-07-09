營收速報 - 遠雄(5522)6月營收19.92億元年增率高達2513.5％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為85.31億元，累計年增率792.74%。
最新價為64.7元，近5日股價下跌-0.93%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+584 張
- 外資買賣超：+247 張
- 投信買賣超：+347 張
- 自營商買賣超：-10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|19.92億
|2514%
|208%
|26/5
|6.47億
|192%
|182%
|26/4
|2.29億
|743%
|-53%
|26/3
|4.90億
|17%
|76%
|26/2
|2.79億
|1220%
|-94%
|26/1
|48.94億
|2495%
|30%
遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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