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營收速報 - 加捷生醫(4109)6月營收4,932萬元年增率高達40.37％

鉅亨網新聞中心

加捷生醫(4109-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4,932萬元，年增率40.37%，月增率24.41%。

今年1-6月累計營收為2.68億元，累計年增率11.64%。

最新價為12元，近5日股價上漲2.55%，相關生技醫療股價指數上漲5.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+107 張
  • 外資買賣超：+107 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4,932萬 40% 24%
26/5 3,964萬 13% -10%
26/4 4,383萬 18% -31%
26/3 6,321萬 -10% 84%
26/2 3,440萬 11% -9%
26/1 3,765萬 19% -34%

加捷生醫(4109-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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