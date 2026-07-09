營收速報 - 加捷生醫(4109)6月營收4,932萬元年增率高達40.37％
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今年1-6月累計營收為2.68億元，累計年增率11.64%。
最新價為12元，近5日股價上漲2.55%，相關生技醫療股價指數上漲5.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+107 張
- 外資買賣超：+107 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4,932萬
|40%
|24%
|26/5
|3,964萬
|13%
|-10%
|26/4
|4,383萬
|18%
|-31%
|26/3
|6,321萬
|-10%
|84%
|26/2
|3,440萬
|11%
|-9%
|26/1
|3,765萬
|19%
|-34%
加捷生醫(4109-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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