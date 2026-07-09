營收速報 - 偉訓(3032)6月營收10.04億元年增率高達45.35％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為55.47億元，累計年增率14.82%。
最新價為81.4元，近5日股價下跌-4.65%，相關零組件業下跌-8.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-131 張
- 外資買賣超：-130 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|10.04億
|45%
|11%
|26/5
|9.03億
|13%
|-4%
|26/4
|9.44億
|-6%
|9%
|26/3
|8.70億
|0%
|36%
|26/2
|6.40億
|1%
|-46%
|26/1
|11.85億
|42%
|22%
偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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