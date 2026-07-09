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營收速報 - 偉訓(3032)6月營收10.04億元年增率高達45.35％

鉅亨網新聞中心

偉訓(3032-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣10.04億元，年增率45.35%，月增率11.27%。

今年1-6月累計營收為55.47億元，累計年增率14.82%。

最新價為81.4元，近5日股價下跌-4.65%，相關零組件業下跌-8.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-131 張
  • 外資買賣超：-130 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 10.04億 45% 11%
26/5 9.03億 13% -4%
26/4 9.44億 -6% 9%
26/3 8.70億 0% 36%
26/2 6.40億 1% -46%
26/1 11.85億 42% 22%

偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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