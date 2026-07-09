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營收速報 - 大毅(2478)6月營收6.24億元年增率高達35.76％

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大毅(2478-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.24億元，年增率35.76%，月增率14.71%。

今年1-6月累計營收為31.25億元，累計年增率15.27%。

最新價為174元，近5日股價下跌-19.73%，相關零組件業下跌-8.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-897 張
  • 外資買賣超：-1017 張
  • 投信買賣超：+225 張
  • 自營商買賣超：-105 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.24億 36% 15%
26/5 5.44億 16% 0%
26/4 5.42億 12% -3%
26/3 5.61億 14% 60%
26/2 3.51億 -20% -30%
26/1 5.03億 38% 7%

大毅(2478-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為厚膜晶片電阻、電阻網路、積體電路等零阻件製造加工、買賣業務。有關前產品及原料之進出口貿易業務。代理國內外有關廠商產品之報價投標及經銷買賣等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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