營收速報 - 大毅(2478)6月營收6.24億元年增率高達35.76％
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今年1-6月累計營收為31.25億元，累計年增率15.27%。
最新價為174元，近5日股價下跌-19.73%，相關零組件業下跌-8.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-897 張
- 外資買賣超：-1017 張
- 投信買賣超：+225 張
- 自營商買賣超：-105 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.24億
|36%
|15%
|26/5
|5.44億
|16%
|0%
|26/4
|5.42億
|12%
|-3%
|26/3
|5.61億
|14%
|60%
|26/2
|3.51億
|-20%
|-30%
|26/1
|5.03億
|38%
|7%
大毅(2478-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為厚膜晶片電阻、電阻網路、積體電路等零阻件製造加工、買賣業務。有關前產品及原料之進出口貿易業務。代理國內外有關廠商產品之報價投標及經銷買賣等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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