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營收速報 - 裕民(2606)6月營收17.15億元年增率高達35.52％

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裕民(2606-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣17.15億元，年增率35.52%，月增率6.69%。

今年1-6月累計營收為89.05億元，累計年增率26.3%。

最新價為63.1元，近5日股價上漲5.88%，相關航 運 業上漲2.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5983 張
  • 外資買賣超：+6444 張
  • 投信買賣超：-463 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 17.15億 36% 7%
26/5 16.07億 42% -5%
26/4 16.91億 39% 15%
26/3 14.67億 18% 29%
26/2 11.37億 16% -12%
26/1 12.87億 7% -8%

裕民(2606-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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