營收速報 - 裕民(2606)6月營收17.15億元年增率高達35.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為89.05億元，累計年增率26.3%。
最新價為63.1元，近5日股價上漲5.88%，相關航 運 業上漲2.22%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5983 張
- 外資買賣超：+6444 張
- 投信買賣超：-463 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|17.15億
|36%
|7%
|26/5
|16.07億
|42%
|-5%
|26/4
|16.91億
|39%
|15%
|26/3
|14.67億
|18%
|29%
|26/2
|11.37億
|16%
|-12%
|26/1
|12.87億
|7%
|-8%
裕民(2606-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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