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營收速報 - 櫻花建(2539)6月營收10.56億元年增率高達79.55％

鉅亨網新聞中心

櫻花建(2539-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣10.56億元，年增率79.55%，月增率-64.24%。

今年1-6月累計營收為85.50億元，累計年增率22.59%。

最新價為39.3元，近5日股價下跌-0.25%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+803 張
  • 外資買賣超：+815 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 10.56億 80% -64%
26/5 29.53億 419% 43%
26/4 20.65億 559% 546%
26/3 3.20億 -93% -40%
26/2 5.36億 -34% -67%
26/1 16.21億 398% -47%

櫻花建(2539-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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