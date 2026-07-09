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營收速報 - 遠雄港(5607)6月營收4.73億元年增率高達37.01％

鉅亨網新聞中心

遠雄港(5607-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.73億元，年增率37.01%，月增率2.65%。

今年1-6月累計營收為25.84億元，累計年增率36.4%。

最新價為51.4元，近5日股價上漲1.99%，相關航 運 業上漲2.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+547 張
  • 外資買賣超：+550 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.73億 37% 3%
26/5 4.61億 39% 6%
26/4 4.35億 35% 0%
26/3 4.34億 39% 21%
26/2 3.58億 26% -15%
26/1 4.22億 41% 6%

遠雄港(5607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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