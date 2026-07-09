營收速報 - 遠雄港(5607)6月營收4.73億元年增率高達37.01％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為25.84億元，累計年增率36.4%。
最新價為51.4元，近5日股價上漲1.99%，相關航 運 業上漲2.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+547 張
- 外資買賣超：+550 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.73億
|37%
|3%
|26/5
|4.61億
|39%
|6%
|26/4
|4.35億
|35%
|0%
|26/3
|4.34億
|39%
|21%
|26/2
|3.58億
|26%
|-15%
|26/1
|4.22億
|41%
|6%
遠雄港(5607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 世紀(5314)6月營收5.79億元年增率高達167.87％
- 營收速報 - 榮科(4989)6月營收3.70億元年增率高達73.41％
- 營收速報 - 博士旺(3555)6月營收4,944萬元年增率高達119.54％
- 營收速報 - 長榮航(2618)6月營收234.72億元年增率高達26.58％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇