營收速報 - 佳總(5355)6月營收5,738萬元年增率高達62.56％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2.87億元，累計年增率18.94%。
最新價為6.15元，近5日股價上漲2.33%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-16 張
- 外資買賣超：-16 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5,738萬
|63%
|-4%
|26/5
|6,006萬
|53%
|20%
|26/4
|5,019萬
|3%
|10%
|26/3
|4,559萬
|13%
|70%
|26/2
|2,674萬
|-36%
|-43%
|26/1
|4,663萬
|32%
|19%
佳總(5355-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層板印刷電路板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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