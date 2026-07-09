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營收速報 - 大綜(3147)6月營收17.55億元年增率高達334.53％

鉅亨網新聞中心

大綜(3147-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣17.55億元，年增率334.53%，月增率-41.96%。

今年1-6月累計營收為88.56億元，累計年增率98.53%。

最新價為232元，近5日股價下跌-7.19%，相關資訊服務類指數下跌-1.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+307 張
  • 外資買賣超：+283 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 17.55億 335% -42%
26/5 30.23億 812% 177%
26/4 10.93億 90% 31%
26/3 8.32億 -40% 12%
26/2 7.41億 -43% -48%
26/1 14.12億 207% 263%

大綜(3147-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為伺服器相關 (含 AI 伺服器)。數據中心及 AI 基礎建設。軟體服務、資安及顧問。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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