營收速報 - 大綜(3147)6月營收17.55億元年增率高達334.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為88.56億元，累計年增率98.53%。
最新價為232元，近5日股價下跌-7.19%，相關資訊服務類指數下跌-1.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+307 張
- 外資買賣超：+283 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|17.55億
|335%
|-42%
|26/5
|30.23億
|812%
|177%
|26/4
|10.93億
|90%
|31%
|26/3
|8.32億
|-40%
|12%
|26/2
|7.41億
|-43%
|-48%
|26/1
|14.12億
|207%
|263%
大綜(3147-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為伺服器相關 (含 AI 伺服器)。數據中心及 AI 基礎建設。軟體服務、資安及顧問。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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