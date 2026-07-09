營收速報 - 龍德造船(6753)6月營收5.14億元年增率高達33.41％
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今年1-6月累計營收為28.49億元，累計年增率20.72%。
最新價為148元，近5日股價上漲8.83%，相關航 運 業上漲2.22%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+230 張
- 外資買賣超：-119 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+349 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5.14億
|33%
|-2%
|26/5
|5.22億
|27%
|7%
|26/4
|4.88億
|50%
|4%
|26/3
|4.69億
|18%
|62%
|26/2
|2.90億
|-18%
|-49%
|26/1
|5.67億
|17%
|-10%
龍德造船(6753-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶及其零件製造業。船舶維修。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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