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營收速報 - 龍德造船(6753)6月營收5.14億元年增率高達33.41％

鉅亨網新聞中心

龍德造船(6753-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.14億元，年增率33.41%，月增率-1.51%。

今年1-6月累計營收為28.49億元，累計年增率20.72%。

最新價為148元，近5日股價上漲8.83%，相關航 運 業上漲2.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+230 張
  • 外資買賣超：-119 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+349 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.14億 33% -2%
26/5 5.22億 27% 7%
26/4 4.88億 50% 4%
26/3 4.69億 18% 62%
26/2 2.90億 -18% -49%
26/1 5.67億 17% -10%

龍德造船(6753-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶及其零件製造業。船舶維修。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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