營收速報 - 華電網(6163)6月營收4.73億元年增率高達61.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為30.31億元，累計年增率36.39%。
最新價為46.2元，近5日股價下跌-4.52%，相關資訊服務類指數下跌-1.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1848 張
- 外資買賣超：+1897 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-49 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.73億
|61%
|19%
|26/5
|3.98億
|47%
|19%
|26/4
|3.34億
|-19%
|-55%
|26/3
|7.43億
|69%
|46%
|26/2
|5.07億
|136%
|-12%
|26/1
|5.74億
|-3%
|-59%
華電網(6163-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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