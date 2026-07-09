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營收速報 - 華電網(6163)6月營收4.73億元年增率高達61.38％

鉅亨網新聞中心

華電網(6163-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.73億元，年增率61.38%，月增率18.85%。

今年1-6月累計營收為30.31億元，累計年增率36.39%。

最新價為46.2元，近5日股價下跌-4.52%，相關資訊服務類指數下跌-1.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1848 張
  • 外資買賣超：+1897 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-49 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.73億 61% 19%
26/5 3.98億 47% 19%
26/4 3.34億 -19% -55%
26/3 7.43億 69% 46%
26/2 5.07億 136% -12%
26/1 5.74億 -3% -59%

華電網(6163-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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