營收速報 - 國票金(2889)6月營收16.60億元年增率高達100.04％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為74.57億元，累計年增率130.05%。
最新價為15.8元，近5日股價上漲5.72%，相關金融保險上漲3.89%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+19930 張
- 外資買賣超：+19844 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+86 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|16.60億
|100%
|5%
|26/5
|15.89億
|148%
|6%
|26/4
|15.02億
|3641%
|93%
|26/3
|7.79億
|50%
|10%
|26/2
|7.12億
|16%
|-41%
|26/1
|12.14億
|102%
|37%
國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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