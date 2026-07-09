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營收速報 - 國票金(2889)6月營收16.60億元年增率高達100.04％

鉅亨網新聞中心

國票金(2889-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣16.60億元，年增率100.04%，月增率4.51%。

今年1-6月累計營收為74.57億元，累計年增率130.05%。

最新價為15.8元，近5日股價上漲5.72%，相關金融保險上漲3.89%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+19930 張
  • 外資買賣超：+19844 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+86 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 16.60億 100% 5%
26/5 15.89億 148% 6%
26/4 15.02億 3641% 93%
26/3 7.79億 50% 10%
26/2 7.12億 16% -41%
26/1 12.14億 102% 37%

國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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