營收速報 - 南亞(1303)6月營收271.35億元年增率高達31.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,522.43億元，累計年增率15.98%。
最新價為181.5元，近5日股價下跌-0.55%，相關塑膠工業上漲3.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+331 張
- 外資買賣超：-15836 張
- 投信買賣超：+16442 張
- 自營商買賣超：-275 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|271.35億
|32%
|-6%
|26/5
|288.31億
|31%
|4%
|26/4
|276.81億
|19%
|2%
|26/3
|271.67億
|18%
|46%
|26/2
|185.56億
|-16%
|-19%
|26/1
|228.73億
|12%
|4%
南亞(1303-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為各種塑膠加工品、塑膠原料、電子材料、聚酯纖維之製銷。及染整加工 、配電盤。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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