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營收速報 - 南亞(1303)6月營收271.35億元年增率高達31.79％

鉅亨網新聞中心

南亞(1303-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣271.35億元，年增率31.79%，月增率-5.88%。

今年1-6月累計營收為1,522.43億元，累計年增率15.98%。

最新價為181.5元，近5日股價下跌-0.55%，相關塑膠工業上漲3.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+331 張
  • 外資買賣超：-15836 張
  • 投信買賣超：+16442 張
  • 自營商買賣超：-275 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 271.35億 32% -6%
26/5 288.31億 31% 4%
26/4 276.81億 19% 2%
26/3 271.67億 18% 46%
26/2 185.56億 -16% -19%
26/1 228.73億 12% 4%

南亞(1303-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為各種塑膠加工品、塑膠原料、電子材料、聚酯纖維之製銷。及染整加工 、配電盤。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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