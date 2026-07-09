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盤中速報 - 深證成指上漲447.91點至15387.6341點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日02:43，深證成指上漲447.91點（或3%），暫報15387.63點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.32%
  • 近 1 月：+0.8%
  • 近 3 月：+6.39%
  • 近 6 月：+7.02%
  • 今年以來：+10.46%

焦點個股


比亞迪概念概念領漲+3.97%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 3.57% ; 。

國家大基金持股概念領漲+3.79%。其中 華天科技(002185-CN) 上漲 10.01% ; 通富微電(002156-CN) 上漲 8.84% ; 雅克科技(002409-CN) 上漲 7.25% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指比亞迪概念國家大基金持股

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TCL科技5.27+4.56%
華天科技23.73+10.0%
通富微電72.17+10.00%
雅克科技209+10.0%

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