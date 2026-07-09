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營收速報 - 朋億(6613)6月營收19.93億元年增率高達120.45％

鉅亨網新聞中心

朋億(6613-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣19.93億元，年增率120.45%，月增率84.02%。

今年1-6月累計營收為61.28億元，累計年增率46.17%。

最新價為321元，近5日股價下跌-14.05%，相關其他電子類指數下跌-4.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-99 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-100 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 19.93億 120% 84%
26/5 10.83億 82% 52%
26/4 7.11億 31% -34%
26/3 10.70億 65% 70%
26/2 6.31億 7% -2%
26/1 6.41億 -30% -41%

朋億(6613-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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