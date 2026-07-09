營收速報 - 朋億(6613)6月營收19.93億元年增率高達120.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為61.28億元，累計年增率46.17%。
最新價為321元，近5日股價下跌-14.05%，相關其他電子類指數下跌-4.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-99 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-100 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|19.93億
|120%
|84%
|26/5
|10.83億
|82%
|52%
|26/4
|7.11億
|31%
|-34%
|26/3
|10.70億
|65%
|70%
|26/2
|6.31億
|7%
|-2%
|26/1
|6.41億
|-30%
|-41%
朋億(6613-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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