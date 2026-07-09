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營收速報 - 頎邦(6147)6月營收22.88億元年增率高達27.06％

鉅亨網新聞中心

頎邦(6147-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣22.88億元，年增率27.06%，月增率6.03%。

今年1-6月累計營收為123.87億元，累計年增率17.8%。

最新價為217元，近5日股價下跌-8.9%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9641 張
  • 外資買賣超：-4402 張
  • 投信買賣超：-6397 張
  • 自營商買賣超：+1158 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 22.88億 27% 6%
26/5 21.58億 19% -1%
26/4 21.85億 24% 7%
26/3 20.35億 11% 16%
26/2 17.59億 5% -10%
26/1 19.62億 19% 9%

頎邦(6147-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為金凸塊(GOLD BUMPING)，錫鉛凸塊(SOLD BUMPING)，晶圓測試(CP)。捲帶軟板封裝(TCP)，捲帶式薄膜覆晶(COF)，玻璃覆晶封裝(COG)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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