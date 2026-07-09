營收速報 - 頎邦(6147)6月營收22.88億元年增率高達27.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為123.87億元，累計年增率17.8%。
最新價為217元，近5日股價下跌-8.9%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9641 張
- 外資買賣超：-4402 張
- 投信買賣超：-6397 張
- 自營商買賣超：+1158 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|22.88億
|27%
|6%
|26/5
|21.58億
|19%
|-1%
|26/4
|21.85億
|24%
|7%
|26/3
|20.35億
|11%
|16%
|26/2
|17.59億
|5%
|-10%
|26/1
|19.62億
|19%
|9%
頎邦(6147-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為金凸塊(GOLD BUMPING)，錫鉛凸塊(SOLD BUMPING)，晶圓測試(CP)。捲帶軟板封裝(TCP)，捲帶式薄膜覆晶(COF)，玻璃覆晶封裝(COG)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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