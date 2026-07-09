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營收速報 - 世界(5347)6月營收59.77億元年增率高達33.57％

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世界(5347-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣59.77億元，年增率33.57%，月增率40.89%。

今年1-6月累計營收為267.76億元，累計年增率13.23%。

最新價為173元，近5日股價下跌-13.69%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3871 張
  • 外資買賣超：+4932 張
  • 投信買賣超：-5855 張
  • 自營商買賣超：-2948 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 59.77億 34% 41%
26/5 42.42億 19% 5%
26/4 40.26億 10% -19%
26/3 49.41億 7% 38%
26/2 35.79億 -10% -11%
26/1 40.12億 18% -19%

世界(5347-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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