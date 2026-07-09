營收速報 - 世界(5347)6月營收59.77億元年增率高達33.57％
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今年1-6月累計營收為267.76億元，累計年增率13.23%。
最新價為173元，近5日股價下跌-13.69%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3871 張
- 外資買賣超：+4932 張
- 投信買賣超：-5855 張
- 自營商買賣超：-2948 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|59.77億
|34%
|41%
|26/5
|42.42億
|19%
|5%
|26/4
|40.26億
|10%
|-19%
|26/3
|49.41億
|7%
|38%
|26/2
|35.79億
|-10%
|-11%
|26/1
|40.12億
|18%
|-19%
世界(5347-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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