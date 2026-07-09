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營收速報 - 華容(5328)6月營收1.04億元年增率高達63.54％

鉅亨網新聞中心

華容(5328-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.04億元，年增率63.54%，月增率13.32%。

今年1-6月累計營收為5.24億元，累計年增率22.26%。

最新價為70.5元，近5日股價下跌-8.18%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4680 張
  • 外資買賣超：-4343 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-337 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.04億 64% 13%
26/5 9,175萬 23% -2%
26/4 9,387萬 13% 8%
26/3 8,706萬 8% 53%
26/2 5,688萬 -6% -37%
26/1 9,049萬 35% 12%

華容(5328-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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