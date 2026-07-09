營收速報 - 華容(5328)6月營收1.04億元年增率高達63.54％
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今年1-6月累計營收為5.24億元，累計年增率22.26%。
最新價為70.5元，近5日股價下跌-8.18%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4680 張
- 外資買賣超：-4343 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-337 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.04億
|64%
|13%
|26/5
|9,175萬
|23%
|-2%
|26/4
|9,387萬
|13%
|8%
|26/3
|8,706萬
|8%
|53%
|26/2
|5,688萬
|-6%
|-37%
|26/1
|9,049萬
|35%
|12%
華容(5328-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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