鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-09 11:06

輔信 (2405-TW) 受惠歐洲市場出貨穩定，加上日本與亞太市場專案持續推進，帶動 6 月營收 1.65 億元，年月雙成長，其中年增超過 2 成，激勵輔信今 (9) 日走揚，並站回月線。

輔信今天早盤以 17.65 元開高，盤中最高漲至 18.25 元，大漲逾半根停板，不過隨後漲幅收斂，截至 10 點 30 分，股價暫報 17.6 元，漲逾 3%，成交量超過 1000 張。

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輔信 6 月營收 1.65 億元，月增 9.98%，年增 23.12%；第二季營收 4.82 億元，季增 15.04%，年增 19.31%；累計今年前 6 月營收 9.02 億元，年增 7.45%。

輔信指出，受惠歐洲市場出貨穩定，日本及亞太市場專案持續推進，包括 AI 視覺辨識、智慧零售、能源管理與智慧醫療等應用專案出貨，推升完整系統及 Panel PC 出貨增加，其中，完整系統出貨比重提升，也進一步帶動 ASP 提高。

另外，輔信旗下暄達醫學 (7726-TW) 也同步公告 6 月營收，6 月營收 4132 萬元，月增 36%，年增 97.57%；第二季營收 1.11 億元，季增 33.73%，年增 49%；累計今年前 6 月營收 1.93 億元，年增 27.01%。