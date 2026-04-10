鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-10 10:56

輔信 (2405-TW) 受到季節性因素及供應鏈成本波動影響，出貨節奏相對審慎，使得第一季營收 4.2 億元，較 2025 年第一季微幅減少 2.78%。不過輔信指出，隨著過去邊緣 AI 布局的專案持續推進，相關效益可望逐步發酵。

輔信 3 月營收 1.66 億元，月增 40.5%，年增 1.08%；累計今年第一季營收 4.2 億元，季減 7.89%，年減 2.78%。

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輔信表示，由於 AI 相關需求強勁，關鍵零組件供應吃緊，推升記憶體價格，使得客戶調整專案出貨時程，部分專案採分批交付或遞延出貨。不過輔信強調，相關需求仍持續推進，整體專案並未出現明顯縮減。

各區域市場方面，日本市場的互動式終端 (Kiosk) 與視訊監控應用，以及美國市場的資料備援與系統防護相關專案維持穩定出貨，歐洲醫療 Panel PC 專案也持續推進。

輔信也持續深化邊緣 AI 運算發展，其搭載輝達 (NVDA-US)Jetson 平台及英特爾 (INTC-US) 整合 NPU 架構平台的迷你電腦與嵌入式工業電腦，已開始提供給客戶進行專案導入與驗證，後續將隨專案進度推進，逐步貢獻營收。