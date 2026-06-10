鉅亨網記者劉玟妤 台北
輔信 (2405-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收 1.5 億元，雖呈現月減，不過年增 8.4%，累計今年前 5 月營收 7.37 億元。輔信指出，受惠產品組合優化，加上高階產品貢獻增加，平均銷售單價提高，挹注 5 月營收表現。
輔信 5 月營收 1.5 億元，月減 10.28%，年增 8.4%；累計今年前 5 月營收 7.37 億元，年增 4.47%。
輔信指出，公司近年聚焦商用與產業應用市場，積極布局邊緣 AI 運算平台及新世代產品線，相關策略效益逐步顯現。輔信將持續深化邊緣 AI 平台產品布局，推動專案型業務發展，並拓展垂直市場商機。
輔信旗下暄達醫學 (7726-TW) 今天也同步公告營收，5 月營收 3038.5 萬元，月減 21.89%，年增 9.69%；累計今年前 5 月營收 1.52 億元，年增 16.03%。暄達醫學指出，前 5 月營收年增逾 1 成，主要動能來自歐洲、英國、澳洲及新興市場需求增溫，相關區域市場維持雙位數成長。
全球法規認證布局上，暄達醫學表示，2025 年已取得歐盟 MDR 負壓傷口治療系統 (NPWT)Class IIb 認證，完成斯里蘭卡及越南市場的產品註冊與上市許可。未來將持續推動各國產品註冊與認證作業，預計下半年推進新加坡、哥倫比亞、印度、泰國與埃及等市場的取證，涵蓋負壓傷口治療系統與醫療級減壓氣墊床系列產品。
下一篇