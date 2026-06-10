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輔信旗下暄達醫學 ( 7726-TW ) 今天也同步公告營收，5 月營收 3038.5 萬元，月減 21.89%，年增 9.69%；累計今年前 5 月營收 1.52 億元，年增 16.03%。暄達醫學指出，前 5 月營收年增逾 1 成，主要動能來自歐洲、英國、澳洲及新興市場需求增溫，相關區域市場維持雙位數成長。

全球法規認證布局上，暄達醫學表示，2025 年已取得歐盟 MDR 負壓傷口治療系統 (NPWT)Class IIb 認證，完成斯里蘭卡及越南市場的產品註冊與上市許可。未來將持續推動各國產品註冊與認證作業，預計下半年推進新加坡、哥倫比亞、印度、泰國與埃及等市場的取證，涵蓋負壓傷口治療系統與醫療級減壓氣墊床系列產品。