鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pershing Square Inc.(PS-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為40.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pershing Square Inc.(PS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.64元，其中最高估值2.03元，最低估值0.46元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.03(2.03)
|1.15
|1.24
|1.35
|最低值
|0.46(0.46)
|0.77
|1.11
|1.35
|平均值
|0.77(0.8)
|1
|1.18
|1.35
|中位數
|0.64(0.67)
|1.03
|1.19
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.79億
|6.45億
|7.08億
|7.44億
|最低值
|2.85億
|4.58億
|6.47億
|7.44億
|平均值
|3.79億
|5.61億
|6.83億
|7.44億
|中位數
|3.76億
|5.78億
|6.87億
|7.44億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.52
|-0.04
|0.62
|營業收入
|5.13億
|4.55億
|7.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Pershing Square Inc.(PS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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