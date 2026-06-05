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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pershing Square Inc.(PS-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為40.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pershing Square Inc.(PS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.71元下修至0.67元，其中最高估值2.03元，最低估值0.49元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.03(2.03)1.111.241.35
最低值0.49(0.49)0.931.111.35
平均值0.81(0.82)1.021.181.35
中位數0.67(0.71)1.021.191.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.79億6.45億7.08億7.44億
最低值3.02億4.72億6.47億7.44億
平均值3.83億5.76億6.83億7.44億
中位數3.76億5.81億6.87億7.44億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS0.52-0.040.62
營業收入5.13億4.55億7.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Pershing Square Inc.(PS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPS

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