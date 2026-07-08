鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為32.00元

美股盤前期指大跌 道指期貨挫700點 川普稱美伊協議已「結束」

〈財委會質詢〉零股交易重大變革！證交所：年底前同步9點開盤 明年7月撮合縮短至1秒

群聯6月營收續創新高 上半年突破千億元也締新猷

川普宣稱與伊朗諒解備忘錄已經「終結」 再談是「浪費時間」 油價暴漲5.8%