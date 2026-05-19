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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為32.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.7元，其中最高估值0.98元，最低估值0.62元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.98(0.98)0.921.03
最低值0.62(0.6)0.540.67
平均值0.75(0.74)0.740.82
中位數0.7(0.65)0.740.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值29.64億30.71億31.85億
最低值27.64億28.27億28.37億
平均值28.51億29.18億29.98億
中位數27.89億28.61億29.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.450.630.850.740.96
營業收入18.48億21.79億25.06億26.95億27.60億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINVH

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