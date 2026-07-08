營收速報 - 南港(2101)6月營收34.14億元年增率高達328.25％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為130.48億元，累計年增率188.75%。
最新價為33.7元，近5日股價上漲8.01%，相關橡膠工業上漲6.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4561 張
- 外資買賣超：+4552 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|34.14億
|328%
|59%
|26/5
|21.52億
|159%
|5%
|26/4
|20.59億
|151%
|-52%
|26/3
|43.06億
|438%
|754%
|26/2
|5.04億
|-24%
|-18%
|26/1
|6.14億
|1%
|-14%
南港(2101-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎生產。輪胎銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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