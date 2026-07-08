鉅亨速報

營收速報 - 南港(2101)6月營收34.14億元年增率高達328.25％

鉅亨網新聞中心

南港(2101-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣34.14億元，年增率328.25%，月增率58.68%。

今年1-6月累計營收為130.48億元，累計年增率188.75%。

最新價為33.7元，近5日股價上漲8.01%，相關橡膠工業上漲6.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4561 張
  • 外資買賣超：+4552 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 34.14億 328% 59%
26/5 21.52億 159% 5%
26/4 20.59億 151% -52%
26/3 43.06億 438% 754%
26/2 5.04億 -24% -18%
26/1 6.14億 1% -14%

南港(2101-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎生產。輪胎銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收南港

相關行情

台股首頁我要存股
南港33.7-1.17%
美元/台幣32.032-0.35%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
南港

76.19%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty