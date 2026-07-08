營收速報 - 鴻勁(7769)6月營收53.02億元年增率高達106.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為245.19億元，累計年增率91.6%。
最新價為6055元，近5日股價下跌-13%，相關半導體業下跌-3.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-258 張
- 外資買賣超：-322 張
- 投信買賣超：+56 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|53.02億
|107%
|28%
|26/5
|41.30億
|84%
|-5%
|26/4
|43.63億
|112%
|2%
|26/3
|42.88億
|111%
|39%
|26/2
|30.96億
|57%
|-7%
|26/1
|33.41億
|74%
|0%
鴻勁(7769-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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