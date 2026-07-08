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營收速報 - 鴻勁(7769)6月營收53.02億元年增率高達106.54％

鉅亨網新聞中心

鴻勁(7769-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣53.02億元，年增率106.54%，月增率28.38%。

今年1-6月累計營收為245.19億元，累計年增率91.6%。

最新價為6055元，近5日股價下跌-13%，相關半導體業下跌-3.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-258 張
  • 外資買賣超：-322 張
  • 投信買賣超：+56 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 53.02億 107% 28%
26/5 41.30億 84% -5%
26/4 43.63億 112% 2%
26/3 42.88億 111% 39%
26/2 30.96億 57% -7%
26/1 33.41億 74% 0%

鴻勁(7769-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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